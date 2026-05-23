ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੋਲ ਸਨ ਘਰ ਦੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ
ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਸਾਦ ਦਾਊਦ ਅਲ-ਸਾਦੀ, 32 ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
By ANI
Published : May 23, 2026 at 1:03 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧੀ ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਸਾਦ ਦਾਊਦ ਅਲ-ਸਾਦੀ (32) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੋਲ ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਨ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ
ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲ-ਸਾਦੀ ਕੋਲ ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਘਰ ਦੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ "ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।" ਸਾਬਕਾ ਇਰਾਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਐਂਟੀਫਾਦ ਕੰਬਰ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲ-ਸਾਦੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗਾ।"
'ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ,ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ'
ਇਰਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 18 ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਚਾਕੂ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲ-ਸਾਦੀ ਕਟੈਬ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ, ਇੱਕ ਈਰਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ IRGC ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਬੰਧਕ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਤਸੁਰਕੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਦੇ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ, ਇਸਮਾਈਲ ਕਾਨੀ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਲ-ਸਾਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਰਾਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਵਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਕਥਿਤ ਗੁਪਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।
'ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਨਜ਼ਰ'
ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲ-ਸਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਰੁਕਲਿਨ ਦੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ ਵੀਕੈਂਡ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।