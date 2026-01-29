ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ, ਸਾਂਸਦ ਸਣੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਸਮੇਤ ਪੰਦਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
Published : January 29, 2026 at 10:33 AM IST
ਬੋਗੋਟਾ: ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਨੌਰਟ ਡੀ ਸੈਂਟੇਂਡਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਬੀਚਕ੍ਰਾਫਟ 1900 ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਲਬਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 13 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ (ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਡਿਪਟੀਜ਼) ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਉਡਾਣ ਭਰਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ ਸੰਪਰਕ
ਉਡਾਣ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨ, SATENA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਾਸਿਕਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ HK4709 ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼, ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੁਕੁਟਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 11:42 ਵਜੇ ਪਹਾੜੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਓਕਾਨਾ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਉਡਾਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਮਿੰਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। SATENA ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
A plane crash in northeast Colombia on Wednesday killed all 15 people on board, including a local lawmaker, state-run airline Satena said: Reuters— ANI (@ANI) January 29, 2026
ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 36 ਸਾਲਾ ਕੁਇੰਟੇਰੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡਾਇਓਜੀਨਸ ਕੁਇੰਟੇਰੋ ਵੀ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੁਇੰਟੇਰੋ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਥਾਨ ਕੁਕੁਟਾ ਦੇ ਕੈਮਿਲੋ ਦਾਜ਼ਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ, ਕੁਇੰਟੇਰੋ, 2022 ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੇ 16 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਇੰਟੇਰੋ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਸਤਾਵੋ ਪੈਟਰੋ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਪਲੇਆ ਡੇ ਬੇਲੇਨ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਨੋਰਟ ਡੇ ਸੈਂਟੇਂਡਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।