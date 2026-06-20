Pew Research ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ: ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ

Pew Research ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ: ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ
Pew Research ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 63 ਸਾਲ ਹੈ।
Published : June 20, 2026 at 5:29 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Pew Research ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 186 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜੀਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 63 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਰਿਪੱਕ ਜਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 16 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜੋ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ।
10 ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਾਵੀ, ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ, ਇਕੂਟੇਰੀਅਲ ਗਿਨੀ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਕਾਂਗੋ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਰਗੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਟਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ "ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ" ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਆਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ:
1. ਕੈਮਰੂਨ—ਪਾਲ ਬੀਆ, ਉਮਰ: 93
ਕੈਮਰੂਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਲ ਬੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਉਹ 93 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਾਲ ਬੀਆ 1982 ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਮਰੂਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਉਮਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2. ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ—ਸਲਮਾਨ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਲ ਸਾਊਦ, ਉਮਰ: 90
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਲਮਾਨ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਲ ਸਾਊਦ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ 2015 ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰਾਜ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਅਸਲ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ (MBS) ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3. ਮਲਾਵੀ—ਪੀਟਰ ਮੁਥਾਰਿਕਾ, ਉਮਰ: 86
ਮਾਲਾਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੀਟਰ ਮੁਥਾਰਿਕਾ 86 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਲਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦ ਸੰਭਾਲਿਆ।
4. ਕੁਵੈਤ—ਸ਼ੇਖ ਮਿਸ਼ਾਲ ਅਲ-ਅਹਿਮਦ ਅਲ-ਜਾਬਰ ਅਲ-ਸਬਾਹ, ਉਮਰ: 86
ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਅਮੀਰ, ਸ਼ੇਖ ਮਿਸ਼ਾਲ ਅਲ-ਅਹਿਮਦ ਅਲ-ਜਾਬਰ ਅਲ-ਸਬਾਹ, ਵੀ 86 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਜਰਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
5. ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ—ਅਲਾਸੇਨ ਓਆਟਾਰਾ, ਉਮਰ: 84
ਪੱਛਮੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲਾਸੇਨ ਓਆਟਾਰਾ 84 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
6. ਇਕੂਟੇਰੀਅਲ ਗਿਨੀ—ਟੀਓਡੋਰੋ ਓਬਿਆਂਗ, ਉਮਰ: 84
ਟੀਓਡੋਰੋ ਓਬਿਆਂਗ, 84, ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਹ 1979 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੂਟੇਰੀਅਲ ਗਿਨੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਮੁਖੀ (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਹੈ।
7. ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ—ਐਮਰਸਨ ਮਨੰਗਾਗਵਾ, ਉਮਰ: 83
ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮਰਸਨ ਮਨੰਗਾਗਵਾ 83 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਹੇ ਰਾਬਰਟ ਮੁਗਾਬੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੰਗਾਗਵਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ "ਮਗਰਮੱਛ" ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
8. ਪੇਰੂ—ਜੋਸ ਮਾਰੀਆ ਬਾਲਕਾਜ਼ਰ, ਉਮਰ: 83
ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਪੇਰੂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 83 ਸਾਲਾ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਸ ਮਾਰੀਆ ਬਾਲਕਾਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਰੂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਜੱਜ ਹਨ। ਪੇਰੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਲਕਾਜ਼ਰ ਇਸ ਅਸ਼ਾਂਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
9. ਕਾਂਗੋ ਗਣਰਾਜ—ਡੇਨਿਸ ਸਾਸੋ ਨਗੁਏਸੋ, ਉਮਰ: 82
ਡੇਨਿਸ ਸਾਸੋ ਨਗੁਏਸੋ, 82, ਕਾਂਗੋ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਦਾ ਕਾਂਗੋਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 1979 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸ਼ਾਸਨ 1992 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ
10. ਯੂਗਾਂਡਾ—ਯੋਵੇਰੀ ਮੁਸੇਵੇਨੀ, ਉਮਰ: 82
ਯੂਗਾਂਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੋਵੇਰੀ ਮੁਸੇਵੇਨੀ 82 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸੱਤਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1986 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਗਾਂਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਤੀਜਾ: ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਵਧਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।