ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 2 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਮੇਤ 12 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਡੇਟਾ ਤਹਿਤ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 45 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ 96 ਗੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਰਾਮਦ, ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੀ ਤਿਆਰੀ।
Published : November 18, 2026 at 4:01 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਟੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 45 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ 96 ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਡੇਟਾ' ਨਾਮਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 231 ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਇਹ ਜਾਂਚ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕੈਡੇਟਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਐਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਅਤੇ ਪਿਕਅੱਪ ਟਰੱਕ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 12 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 3 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 32 ਸਾਲਾ ਸਟੀਵਨ ਗਿਆਮਫੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ
ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Project Cadetta: Peel Police Recover More Than 90 Vehicles Worth $4.5 Million in Major Auto Theft Investigation READ MORE: https://t.co/kZyvl8byJd https://t.co/2uvGDf3WHI— Peel Regional Police (@PeelPolice) November 16, 2026
ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਨਿਕ ਮਿਲਿਨੋਵਿਚ ਨੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸੰਗਠਿਤ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਮਾਈਕਲ ਕਰਜ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। 'ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿੰਗ ਆਟੋ ਥੈਫਟ ਗ੍ਰਾਂਟ' ਵਰਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਵਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।"
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖੇਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਾਨ ਪਾਸਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।"