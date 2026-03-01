ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਸੈਂਕੜੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ
ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ।
Published : March 1, 2026 at 1:19 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਟਲਰ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਲਾਨੀ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਣੇ ਦੇ 40 ਐਮਬੀਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਆਈਏਐਨਐਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਉਡਾਣ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।"
VIDEO | Pune, Maharashtra: On 84 MBA students of Indira School of Business Studies stranded in Dubai due to the closure of airspace amid West Asia conflict, University Dean Dr Janardhan Pawar says, " 84 of our students are stranded there. every year, we take our mba students to… pic.twitter.com/jjOZAVUQVe— Press Trust of India (@PTI_News) March 1, 2026
ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 98 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, 17 ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਫਸ ਗਏ। ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਘਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
VIDEO | Passengers stranded at airport in Mumbai as Middle East situation triggers flight disruptions and cancellations.— Press Trust of India (@PTI_News) March 1, 2026
ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਕਈ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਨੇਪਾਲ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (CAAN) ਦੇ ਅਧੀਨ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ (TIA) ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਠਮੰਡੂ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 14 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼, ਹਿਮਾਲਿਆ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼, ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼, ਏਅਰ ਅਰੇਬੀਆ, ਫਲਾਈ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਛੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਫਸ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਤਰੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਡਾਣ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।