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ਅਮਰੀਕੀ F-35 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਚੀਨ ਨੇ ਫੜ੍ਹੇ, ਭੇਜਣੇ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ... ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ?

ਅਮਰੀਕੀ ਐਫ-35 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

F 35 FIGHTER JET PARTS IN HONGKONG
Etv Bharat (AFP and AP)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 25, 2026 at 7:14 PM IST

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ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼, ਐਫ-35 ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਖੇਪ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਟਲੈਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ F-35 ਪੁਰਜ਼ੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

F-35 ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ F-35 ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਿਚਰਡ ਮਾਰਲਸ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੈੱਟ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਪੁਰਜ਼ੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਉਪਕਰਣ ਸਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਟੀਲਥ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਲਾਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

F 35 FIGHTER JET PARTS IN HONGKONG
ਐਫ-35 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ (AFP)

"ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਕਹੀਡ ਸੰਭਾਲਣਗੇ"

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਿਚਰਡ ਮਾਰਲਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ "ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਕਹੀਡ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਲਾਕਹੀਡ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ (AP) ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਪਾਰ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਗੀ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੀਨ ਕੋਲ ਐਫ-35 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਕਪਿਟ ਕੈਨੋਪੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬੇਡੋਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਪੋਲੀਟੀਕੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1997 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

F 35 FIGHTER JET PARTS IN HONGKONG
ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ (AFP)

"ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ"

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ F-35 ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਫਾਈਟਰ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਛਾਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸਨਲ ਰਿਸਰਚ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੀਲਥ ਜੈੱਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ।

ਡਿਫੈਂਸ ਸਾਇੰਸ ਬੋਰਡ, ਜੋ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਫਾਈਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। F-35 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰ ਆਨ ਮਿਲਟਰੀ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਬੋਮੈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਰਾਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, F-35 ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲਥ ਕੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਨਤ ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੋਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉੱਨਤ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ।

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ਉੱਨਤ ਅਮਰੀਕੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼
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F 35 JET PARTS ARRIVE IN HONG KONG
ਅਮਰੀਕੀ F 35 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼
F 35 FIGHTER JET PARTS IN HONGKONG

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