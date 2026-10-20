"ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪੈਰਿਸ, ਮੈਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ" ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਮੈਕਰੋਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
By ANI
Published : October 20, 2026 at 9:53 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਲਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ।"
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੈਕਰੋਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪੈਰਿਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਮੈਨੁਅਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।'"
ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਮੈਨੁਅਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਯੂਰਪ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
"ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਲਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ।"- ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਅਮਰੀਕਾ
ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰਡੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਲੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੇਬੇਸਟੀਅਨ ਲੇਕੋਰਨੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਫਰਾਂਸ 24 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ "ਅਤਿ-ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ" ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ 24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵਧਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲੌਰੇਂਟ ਨੁਨੇਜ਼ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
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