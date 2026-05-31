ਪੈਰਿਸ: PSG ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ, 45 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ
ਪੈਰਿਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
Published : May 31, 2026 at 11:25 AM IST
ਪੈਰਿਸ: ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਸੇਂਟ-ਜਰਮੇਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਜਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 45 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਬੁਡਾਪੇਸਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਜੀ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ 'ਤੇ ਆਰਸਨਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ। ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਜੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਆਰਕ ਡੀ ਟ੍ਰਾਇਓਂਫੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਨੇ ਫਲੇਅਰ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਏ। ਚੈਂਪਸ-ਏਲੀਸੀਸ 'ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 20,000 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਰਿਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8ਵੇਂ ਪਾਸ਼ ਐਰੋਂਡਿਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖਿੰਡ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 45 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੁੱਖ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾ ਦੇਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਕਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 16ਵੇਂ ਅਰੋਂਡਿਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਜੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੱਗਭੱਗ 1,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਸੀ, ਪੀਐਸਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ 8,000 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਰਾਂਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।