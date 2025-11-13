ETV Bharat / international

ਤਹਿਰਾਨ ਸਿੰਫਨੀ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਬਣੀ ਪਾਨੀਜ਼ ਫਰਯੂਸਫ਼ੀ

ਪਾਨੀਜ਼ ਫਰਯੂਸਫ਼ੀ ਤਹਿਰਾਨ ਸਿੰਫਨੀ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

PANIZ FARYOUSEFI
ਪਾਨੀਜ਼ ਫੇਰੂਸਫ਼ੀ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਸਿੰਫਨੀ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। (AP)
By AP (Associated Press)

Published : November 13, 2025 at 6:55 PM IST

1 Min Read
ਤਹਿਰਾਨ: ਪਾਨੀਜ਼ ਫਰਯੂਸਫ਼ੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਹਿਰਾਨ ਸਿੰਫਨੀ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਬਣ ਗਈ। ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਆਫਤਾਬ ਦਰਵਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੋਲਫਾਮ ਖਯਾਮ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੌਬਰਟ ਸ਼ੂਮੈਨ, ਜੀਨ ਸਿਬੇਲੀਅਸ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਖਚਾਤੂਰੀਅਨ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਫਾਨੀਜ਼ ਫਰਯੂਸਫ਼ੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ, "ਕਲਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗੀਤ ਸਾਡੀ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।"

"ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ"

ਫਾਨੀਜ਼ ਫਰਯੂਸਫ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਰਲ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਅਰਮੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ

ਇੱਕ ਵਾਇਲਨਵਾਦਕ ਵਜੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਾਰਿਊਸਫੀ ਨੇ ਅਰਮੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਡਕਟਰ ਅਰਾਮ ਗਾਰਬੇਕਿਅਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਕੰਡਕਟਰ ਸਟੈਨਿਸਲਾਵ ਕੋਚਾਨੋਵਸਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੂਖਮਤਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।

ਫਾਰਿਊਸਫੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰੁਦਾਕੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।"

