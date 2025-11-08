ETV Bharat / international

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਗਵਾ; ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰਿਵਾਰ

Pakistani security forces abduct several people from Balochistan
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਗ (ANI)
By ANI

Published : November 8, 2025 at 5:49 PM IST

ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ): ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ।

ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਇਟਾ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟਾਊਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹਾਜੀ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਗੁਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚਕਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੇਡਰਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਮਾਰੋ ਪਿੰਡੋਕ ਨੂੰ ਹੱਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖੁਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਨਲ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਾਬੁਲ, ਫਾਰੂਕ, ਅਬਦੁਲ ਸੱਤਾਰ ਅਤੇ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਕਵੇਟਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਓਵੈਸ ਬਲੋਚ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਭਾਗ (ਸੀਟੀਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੀਟੀਡੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਵੇਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।

ਦ ਵੌਇਸ ਫਾਰ ਬਲੋਚ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨਜ਼ (ਵੀਬੀਐਮਪੀ) ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਵੀਬੀਐਮਪੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

