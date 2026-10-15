ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Published : October 15, 2026 at 8:20 PM IST
ਯਰੂਸ਼ਲਮ: ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ (ਅਮਲੇ) ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਮ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਕ, 'ਕਾਨ' (Kan) ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 'ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਸੈਂਟਰ' (ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ 'N12' ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਘਟਨਾ
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਜਾ ਰਹੀ 'ਫਲਾਈਦੁਬਈ' (flydubai) ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ, ਓਮਾਨੀ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਪਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬੇਨ ਗੁਰੀਅਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ (ਅਮਲੇ) ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਹਾਰੇਤਜ਼' (Haaretz) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਓਮਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਅਲਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜਾਂਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ' (Mediapart) ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਲੌਗ 'ਲਾਈਵ ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਫਲਾਈ' (Live and Let's Fly) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 'ਏਅਰ ਫਰਾਂਸ' (Air France) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ (crew) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 'ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼' (United Airlines) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਏਅਰ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਮੋ
ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ (Mediapart) ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਮੋ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਲਾਈਵ ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਫਲਾਈ' (Live and Let's Fly) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 'ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਵਿਭਾਗ' (scheduling department) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
'ਹਾਰੇਟਜ਼' (Haaretz) ਮੁਤਾਬਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ (crew) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ, ਮੱਛਰ (Machhar), ਜੋ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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