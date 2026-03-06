ETV Bharat / international

'ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ', ਈਰਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ASSASSINATE TRUMP
ਆਸਿਫ਼ ਮਰਚੈਂਟ (AP)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਸਿਫ ਮਰਚੈਂਟ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਆਸਿਫ ਮਰਚੈਂਟ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਸਿਫ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈਂਡਲਰ ਮੇਹਰਦਾਦ ਯੂਸਫ਼ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ: ਟਰੰਪ, ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਹੇਲੀ। ਮਰਚੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕਰ ਆਸਿਫ ਮਰਚੈਂਟ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਮਰਚੈਂਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮਰਚੈਂਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, "ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ 2024 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ, ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।"

ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਡਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।" ਮਰਚੈਂਟ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸਿਫ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।" ਮਰਚੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਫੀਆ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ?" ਮਰਚੈਂਟ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

47 ਸਾਲਾ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ, ਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਕੇਲੇ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਆਯਾਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਰਚੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਮਰਚੈਂਟ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਉਸਦੇ ਨਿਯਮਤ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ" ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੋਰਸ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਰਚੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਈਰਾਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ: ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ "ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ" ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ: ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ, ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ।"

ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਹਿਊਸਟਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉਸਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਕਥਿਤ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਤੋਂ "ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ" ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਲਈ 5,000 ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।

