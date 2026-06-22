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ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Pakistan threatened war against India over the Indus Waters Treaty
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ (IANS)
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By ANI

Published : June 22, 2026 at 8:48 AM IST

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ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ): ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਹਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੋਰ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਏਆਰਵਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਸਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ - ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦੇਵਾਂਗੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ "ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗਤੀ" ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ 1960 ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨ - ਇਹ ਕਦਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲੀ ਸੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਇਸਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ 'ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ', ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ 'ਲਗਭਗ 115 ਨਿਰੀਖਣ' ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ 64.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਲ ਅਤੇ ਦਾਦੂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੁੱਕਰ ਬੈਰਾਜ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 'ਆਰਥਿਕ ਕਤਲੇਆਮ' ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

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ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ
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