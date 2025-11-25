ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, 9 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ਬੀਹੁੱਲਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 4 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
By ANI
Published : November 25, 2025 at 2:09 PM IST
ਕਾਬੁਲ: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ਬੀਹੁੱਲਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 12 ਵਜੇ, ਖੋਸਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਗੋਰਬੂਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਗਲਗਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲਾਵਰ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ, ਵਲੀਅਤ ਖਾਨ, ਪੁੱਤਰ ਕਾਜ਼ੀ ਮੀਰ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 9 ਬੱਚੇ (5 ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ 4 ਕੁੜੀਆਂ) ਮਾਰੇ ਗਏ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਫਗਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਨਾਰ ਅਤੇ ਪਕਤੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।' ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ, ਜ਼ਾਲਮੇ ਖਲੀਲਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇੱਕ ਤੁਰਕੀ ਵਫ਼ਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।'
ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣਨਗੇ ਦਫਤਰ
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਕਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ, ਕਤਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਹਮਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕ
ਖਲੀਲਜ਼ਾਦ ਨੇ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਫਗਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਖੋਸਤ, ਕੁਨਾਰ ਅਤੇ ਪਕਤਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੋਸਤ ਦੇ ਮੁਗੁਲਗਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੁਨਾਰ ਅਤੇ ਪਕਤਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਣਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬਰ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।"
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ, ਕਤਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੈਂ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ'। ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਗਾਨ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ।