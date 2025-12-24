ਵਿਕ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼, 135 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ
ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੀਮਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
By PTI
Published : December 24, 2025 at 1:46 PM IST
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨੂੰ 135 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (ਪੀਆਈਏ) ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਕੀ ਸੀਮੈਂਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਅਰਲਾਈਨ ਏਅਰਬਲੂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫਰਮ ਆਰਿਫ ਹਬੀਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਲਬੰਦ ਬੋਲੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ।
ਬੋਲੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਿਫ ਹਬੀਬ 115 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਕੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ 105.5 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਏਅਰਬਲੂ ਦੇ 26.5 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਆਏ। ਬੋਲੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਕੀਮਤ 100 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਰਿਫ ਹਬੀਬ ਅਤੇ ਲੱਕੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਰਿਫ ਹਬੀਬ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 135 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿਤ ਰਹੀ। ਲੱਕੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਰਿਫ ਹਬੀਬ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।"
ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਕੋਲ ਬਾਕੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਆਈਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 92.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੀਆਈਏ ਦੀਆਂ 654 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਆਈਏ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।