ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ
ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
By PTI
Published : October 18, 2026 at 2:09 PM IST
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਏ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਏਏ) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਫੌਜੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਨਤਮ ਵਾਧਾ 24 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4:59 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ) ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਏਏ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਏਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ (NOTAM) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਸੀਏਏ) ਦੇ 2022 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਫਲਾਈਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰਾਂ (ਐਫਆਈਆਰ) - ਕਰਾਚੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਨੋਟਮ ਕਰਾਚੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੋਵਾਂ ਐਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ।
ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1999 ਦੇ ਕਾਰਗਿਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਸੰਕਟ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।