"ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ", ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ ਪਾਕਿ ਮੰਤਰੀ?
ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ਼ ਨੇ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੁਨਰਗਠਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।
Published : February 12, 2026 at 11:01 AM IST
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਆਸਿਫ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਖਿਆ।
"ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ..."
ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਕਸਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ "ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੈ"। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਅਫ਼ਗਾਨ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਆਸਿਫ ਨੇ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੁਨਰਗਠਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 11 ਸਤੰਬਰ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
'ਅਫਗਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਹਿੰਸਾ, ਵਧਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਸਿਫ ਨੇ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਹਾਦ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਲੜਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰੇਮਿੰਗ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ।
"ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ"
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਸਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ (ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਅਤੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ) ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।"
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।" ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।