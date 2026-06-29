ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ, 29 ਮੌਤਾਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਂਜਰਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।
Published : June 29, 2026 at 10:47 AM IST
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 29 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ 'ਡਾਨ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤਾਉੱਲਾ ਤਰਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਖੁਫੀਆ-ਅਧਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।'
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸੂਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਂਜਰਸ (ਸਿੰਧ) ਕੈਂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ 'ਡਾਨ' ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਗੁਲਿਸਤਾਨ-ਏ-ਜੌਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੰਧ ਰੇਂਜਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।'
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਸਿੰਧ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜਾਵੇਦ ਆਲਮ ਓਢੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।' ਡਾਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਓਧੋ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਯੂਨਿਟ (SSU) ਕਮਾਂਡੋ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਫੋਰਸ (ATF) ਅਤੇ ਰੇਂਜਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਸਰਜਨ ਸੁਮਈਆ ਸਈਦ ਨੇ ਡਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।'
ਲਗਾਤਾਰ 5 ਧਮਾਕੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਾਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੈਸਕਿਊ 1122 ਸਿੰਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਲਿਸਤਾਨ-ਏ-ਜੌਹਰ ਬਲਾਕ 5 ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਮਾਤ-ਉਲ-ਅਹਰਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (TTP) ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'
ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'