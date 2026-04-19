ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਖ਼ਤਰਾ

ਈਰਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ 'ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ' ਦੱਸਿਆ।

TRUMP PUBLICLY PRAISED MUNIR
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ (AP)
By ANI

Published : April 19, 2026 at 3:22 PM IST

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਬੰਧ ਦੱਸੇ ਹਨ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਨਰਲ ਅਹਿਮਦ ਸਈਦ ਨੇ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੁਦਸ ਫੋਰਸ ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਅਤੇ ਆਈਆਰਜੀਸੀ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁਸੈਨ ਸਲਾਮੀ ਸਮੇਤ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਈਰਾਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧ ਸਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗੁਪਤ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ "ਪਸੰਦੀਦਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ" ਕਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਦੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ "ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਹਿਯੋਗੀ" ਵਜੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

"ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ"

ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਲ ਰੋਗੀਓ ਨੇ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ "ਸਹਿਯੋਗੀ" ਸੀ। ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਆਈਆਰਜੀਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ red flag ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਐਫਡੀਡੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਨੀਰ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਈਰਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਰਜ਼ਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਨੀਰ ਦਾ ਉਭਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਫੌਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।'

ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁਨੀਰ 2022 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ "ਮਾਰਗਲਾ ਡਾਇਲਾਗ" ਦੌਰਾਨ ਮੁਨੀਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ "ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

"ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ"

ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲ ਉਸਦੇ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਰੂਮੀ ਨੇ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ "ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ" ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਮੁਨੀਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁਨੀਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ) ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਕ-ਚੈਨਲ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਦੀ 'ਸਖਤ ਕੂਟਨੀਤੀ' ਲਈ ਤਰਜੀਹ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਨੀਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।

