ਫੌਜ ਨੇ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਬੰਬਾਰੀ

ਪਸ਼ਤੂਨ ਤਹਾਫੁਜ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਡੋਮੇਲ ਸਪਾਰਕਾਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਜਲੇਈ ਬਨੂਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Pakistan Army bombs mosque in North Waziristan
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ (ANI)
By ANI

Published : November 17, 2025 at 3:55 PM IST

2 Min Read
ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ: ਪਸ਼ਤੂਨ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ (ਪੀਟੀਐਮ) ਹਾਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰੀ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡੋਮੇਲ ਸਪਾਰਕਾਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਬਨੂਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਪਸ਼ਤੂਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਕਸਰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਟੀਐਮ ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ।

'ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ'

ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਸ਼ਤੂਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ, ਘਰ, ਸਕੂਲ, ਪਿੰਡ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।"

ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਪਸ਼ਤੂਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੌਜੀਕਰਨ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਰ ਅਤੇ ਇਕੱਲਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਸ਼ਤੂਨ ਤਹਾਫੁਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ - ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ (ਪੀਟੀਐਮ-ਯੂਐਸ) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਸ਼ਤੂਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੀਟੀਐਮ-ਯੂਐਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ, ਟੈਕਸਾਸ ਜਿਰਗਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਸ਼ਤੂਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

'ਜ਼ਖਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼'

ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਪੀਟੀਐਮ-ਯੂਐਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 'ਜ਼ਖਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼' ਅਤੇ 'ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ' ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ।"

ਪੀਟੀਐਮ ਹਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪੀਟੀਐਮ-ਯੂਐਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ਤੂਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

