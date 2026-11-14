7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀ
ਇਸ ਸੰਚਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 'ਏਅਰ ਰੂਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰਾਂ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
By ANI
Published : November 14, 2026 at 6:56 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫੈਡਰਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FAA) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਰੂਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਤਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਬੋਸਟਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀ ਫਸ ਗਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਕੱਤਰ ਸੀਨ ਡਫੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FAA ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੋਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
FAAnews ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਰੂਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਰ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। FAA ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। "ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਣਗੇ," ਡਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਫੈਡਰਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FAA) ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫੈਡਰਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FAA) ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। FAA ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਉਡਾਣ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਫਲਾਈਟ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫਲਾਈਟਅਵੇਅਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 7,000 ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਚਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਏਅਰ ਰੂਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ।