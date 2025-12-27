ਜਾਪਾਨ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, 27 ਜ਼ਖਮੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ
ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕਨੇਤਸੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਨਾਕਾਮੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਹੋਈ।
Published : December 27, 2025 at 11:44 AM IST
ਟੋਕੀਓ (ਜਾਪਾਨ): ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਰਫੀਲੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 26 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਗੁਨਮਾ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨ-ਏਤਸੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਟੱਕਰ ਟੋਕੀਓ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (100 ਮੀਲ) ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਮਿਨਾਕਾਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
27 ਜ਼ਖਮੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ 77 ਸਾਲਾ ਟੋਕੀਓ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 26 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੱਕਰ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਰਫੀਲੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਟੱਕਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ, ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇ।