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ਸ਼ੱਕੀ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣ ਨਾਲ 48 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 100 ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ

ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣ ਨਾਲ 48 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 100 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

NIGERIA DRINK METHANOL DEATH
ਸ਼ੱਕੀ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣ ਨਾਲ 48 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 100 ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ (AP)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 18, 2026 at 8:13 AM IST

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ਅਬੂਜਾ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ: ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਓਂਡੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਡਰਿੰਕ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 48 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।

'ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ'

ਓਂਡੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਬਾਯੋਮੀ ਜਿਮੋਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 15 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਿੰਕ ਵਿੱਚ "ਮੀਥੇਨੌਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

'100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ'

ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੰਜੀ ਅਜਾਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓਂਡੋ ਦੇ ਓਡਿਗਬੋ ਅਤੇ ਇਰੇਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

'ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੁੱਟੀ'

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਇਆ। ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,"। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

'ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ'


ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ । ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਆਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੈ।

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