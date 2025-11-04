ਟਰੰਪ ਦਾ ਝਟਕਾ: ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਮੀਰਾ ਨਾਇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਮਮਦਾਨੀ ਮੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ...
Published : November 4, 2025 at 7:56 PM IST
ਨਿਊਯਾਰਕ: ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ "ਖ਼ਤਰਾ" ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ "ਹੋਂਦ" ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਮਦਾਨੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ "ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ" ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ "ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ" ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ ਸੀਐਨਐਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ "ਤੁਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਂਗ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ,"।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਲਰੂਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਕਮ 100,000 ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ SNAP ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਰਾਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਮਦਾਨੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਾਹੀ" ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਐਂਡਰਿਊ ਕੁਓਮੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਲਈ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਘੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ!"
"ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਮਦਾਨੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਾਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।" ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਜਿਸ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਾ ਹੈ", "ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ।"
ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਂਡਰਿਊ ਕੁਓਮੋ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਮਮਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ!"
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੁਓਮੋ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰਟਿਸ ਸਲੀਵਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਮਦਾਨੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੇ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨਾਲੋਂ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।"
ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮਮਦਾਨੀ ਨੂੰ "ਕੁਝ ਨਹੀਂ" ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੁਬਾਰਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ!
ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਕਰਟਿਸ ਸਲੀਵਾ (ਜੋ ਬੇਰੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ!) ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਮਮਦਾਨੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ।" ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਕੁਓਮੋ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ, ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਡਰਿਊ ਕੁਓਮੋ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ...ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ, (ਕੁਓਮੋ) ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ।"
ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਲੀ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ 34 ਸਾਲਾ ਮਮਦਾਨੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੋ ਮੇਅਰ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ "ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ,"
ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਏਰਿਕ ਐਡਮਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੋਟਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੀਰਾ ਨਾਇਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਯੂਗਾਂਡਾ ਦੇ ਲੇਖਕ, ਮਹਿਮੂਦ ਮਮਦਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਓਮੋ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ 735,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਮੇਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਉਪਲਬਧ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਮਦਾਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ "ਮੁਹਿੰਮ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਰਹੀ ਹੈ।" ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮਮਦਾਨੀ ਲਈ "ਸਾਊਂਡਿੰਗ ਬੋਰਡ" ਹੋਣਗੇ। "ਹਿੰਦੂਜ਼ ਫਾਰ ਮਮਦਾਨੀ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਗਰਣ ਕੀਤਾ, "ਚੋਣ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਲਈ ਅਸੀਸਾਂ" ਦਿੱਤੀਆਂ।