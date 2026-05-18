ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਵਉੱਚ ਸਨਮਾਨ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਾਸ ਆਫ਼ ਦ ਰਾਇਲ ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਮੈਰਿਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਓਸਲੋ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।

ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ - ਰਾਇਲ ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਾਸ - ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। (ANI)
By PTI

Published : May 18, 2026 at 7:28 PM IST

ਓਸਲੋ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ, 'ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਾਸ ਆਫ਼ ਦ ਰਾਇਲ ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਮੈਰਿਟ' (Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit) ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ 32ਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਹੈ।

'ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਾਸ' ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਰਾਇਲ ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ, 'ਰਾਇਲ ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਦ ਪੋਲਰ ਸਟਾਰ, ਡਿਗਰੀ ਕਮਾਂਡਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਾਸ' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ।

ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਲਈ ਨਾਰਵੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 43 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੋਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਵੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ... ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਅੰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਯਤਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ - ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ..."

