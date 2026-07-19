ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਦਾਗੀਆਂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ 370 ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇਜ਼ ਹਮਲਾ
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : July 19, 2026 at 4:31 PM IST
ਕੀਵ/ਮਾਸਕੋ: ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਮਲੇ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
1 ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਅੱਠ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ
ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੀਵ 'ਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਹੋਏ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਮਲਾ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਕੀਵ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਡੌਰਮਿਟਰੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵੀਆਟੋਸ਼ਿੰਸਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੇਵਚੇਨਕੀਵਸਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਰੂਸ ਨੇ ਕੀਵ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ
ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਲੋਮੀਆਂਸਕੀ, ਡੇਸਨੀਆਂਸਕੀ ਅਤੇ ਡਨੀਪ੍ਰੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ। ਰੂਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਵ 'ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਪੈਟ੍ਰਿਅਟ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੂਸੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਪੈਟ੍ਰਿਅਟ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜੋ ਰੂਸੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਵ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਕਰੇਨੀ ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੋ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਰੂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ 19 ਰੂਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੀਮੀਆ, ਅਜ਼ੋਵ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ 'ਤੇ 379 ਯੂਕਰੇਨੀ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ।
ਕੀਵ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਬੇਰਹਿਮ ਹਵਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਯੁੱਧ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ
ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਯੂਕਰੇਨੀ ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਭਰ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲਰ, ਵਾਈਲਡਬੇਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਟੈਂਬੋਵ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੋਟੋਵਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 360 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (220 ਮੀਲ) ਦੂਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਐਲੈਕਟਰੋਸਟਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (30 ਮੀਲ) ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਮਾਸਕੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਆਂਦਰੇ ਵੋਰੋਬਯੋਵ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇੱਕ ਯੂਕਰੇਨੀ ਡਰੋਨ ਨੇ ਐਲੈਕਟਰੋਸਟਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਗਿੰਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਲ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੋਰੋਬਯੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦਾ ਮਲਬਾ ਇੱਕ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਟੈਂਬੋਵ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਯੇਵਗੇਨੀ ਪਰਵੀਸ਼ੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟੋਵਸਕ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 25 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਵੋਰੋਬਯੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 61 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 40 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਯੂਕਰੇਨੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ
ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਬੇਲਗੋਰੋਡ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਈਲਡਬੇਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਤਾਤਿਆਨਾ ਕਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਟੋਵਸਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੂਸੀ ਔਨਲਾਈਨ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟਲ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ
ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ "ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ ਟੈਂਬੋਵ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ" ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਦੁਆਰਾ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇਲ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (110 ਮੀਲ) ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ, ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯੂਕਰੇਨੀ ਡਰੋਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਅਵਦੇਯੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।