ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ LGBTQ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰ, 1 ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ 17 ਜ਼ਖਮੀ

ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ LGBTQ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰ, 1 ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ 17 ਜ਼ਖਮੀ
ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ LGBTQ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।
By ANI
Published : July 26, 2026 at 8:38 AM IST
ਬਰਲਿਨ: ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਟੀਅਰਗਾਰਟਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ LGBTQ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 17 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕਾਈ ਵੈਗਨਰ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ, ਜਿਸਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਡੇਅ ਪ੍ਰਾਈਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ।
ਡਿਊਸ਼ ਵੇਲ (DW) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਚਿੱਟੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਰਲਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਫਲੋਰੀਅਨ ਨਾਥ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਟੀਅਰਗਾਰਟਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।" ਡੌਇਸ਼ ਵੇਲੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਰਮਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਘਾਤਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਲਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕਾਈ ਵੇਗਨਰ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ। ਕਾਈ ਵੇਗਨਰ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਰੰਗੀਨ CAD ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਰਲਿਨ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
ਬਰਲਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਪੀੜਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਅੰਤ ਬ੍ਰਾਂਡੇਨਬਰਗ ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਐਸਡੀ ਪਰੇਡ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਟੀਅਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡੇਨਬਰਗ ਗੇਟ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਾਤ 10:15 ਵਜੇ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਬੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਡੌਸ਼ ਵੇਲੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣ" ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਟੀਅਰਗਾਰਟਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।