ਦੋ ਅਫੇਅਰ ਅਤੇ ਜਸੂਸੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਘਿਰੇ Nvidia CEO, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ! ਬੋਰਡ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਦਾ ਐਨਵੀਡੀਆ ਵਿਖੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿੰਬਰਲੀ ਪਾਵੇਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਸਬੰਧ ਸੀ।
By ANI
Published : November 12, 2026 at 9:26 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕੰਪਨੀ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦਾ ਬੋਰਡ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ, ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਨੂੰ ਦੋ ਕਥਿਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਚੀਨੀ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ।
ਦਿ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਐਨਵੀਡੀਆ ਦਾ ਬੋਰਡ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁਆਂਗ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ 63 ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
Nvidia's board is preparing to oust its co-founder and CEO Jensen Huang, US media report. The chip giant's chief faces new accusations of infidelity, after revelations he had an affair with a woman accused of spying for China https://t.co/aMlmuDf3Sy https://t.co/KV0sqrCs0H— AFP News Agency (@AFP) November 12, 2026
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੋ ਅਫੇਅਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਆਂਗ ਦਾ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿੰਬਰਲੀ ਪਾਵੇਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਸਬੰਧ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।'
ਦਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਆਂਗ ਅਤੇ ਪਾਵੇਲ, 48, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਨ ਜੋਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨਵੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਵੇਲ 2008 ਵਿੱਚ ਐਨਵੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚਿੱਪ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ
ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਆਂਗ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ-ਅਧਾਰਤ ਡੇਟਾ ਕੰਪਨੀ ਮੈਗਾਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਨਵੀਡੀਆ ਗਾਹਕ ਹੈ, ਐਲਿਸ ਹੁਆਂਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਕੰਮ 'ਚ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਚੀਨੀ ਖੁਫੀਆ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਲਿਸ ਹੁਆਂਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹੁਆਂਗ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਵੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੇਵਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ।
ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਆਂਗ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਵਾਚਟੇਲ, ਲਿਪਟਨ, ਰੋਜ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਟਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਨੀ ਖੁਫੀਆ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋਵਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਆਂਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਆਂਗ, ਜਿਸਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੀ ਸਹਿ-ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚਿਪਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਏਆਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।