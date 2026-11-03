ਐਨਐਸਏ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਫੇਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ?
ਐਨਐਸਏ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਇਹ ਦੌਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 3, 2026 at 3:50 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐਨਐਸਏ) ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੋਧੀ ਮੰਦਰ, ਕੁਆਨ ਸੂ ਪਗੋਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚਕਾਰ 2,000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਬੋਧੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਐਨਐਸਏ ਡੋਵਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।
ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੋਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੋਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਲੁਓਂਗ ਟੈਮ ਕਵਾਂਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ, ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਰਾਧ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval hôm nay đã tới thăm Chùa Quán Sứ, một ngôi chùa có bề dày lịch sử tại Hà Nội. Cố vấn An ninh Quốc gia đã được đón tiếp bởi Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự và Trụ trì Chùa Quán Sứ, và Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phật giáo là cây cầu văn minh kết nối nhân dân 🇮🇳 và 🇻🇳. ~~~ NSA Ajit Doval visited the historic Quan Su Pagoda, today, in Hanoi. He was received by Most Venerable Thich Thanh Nhieu, Standing Vice President and the Chief Abbot of the Pagoda, and Most Venerable Thich Duc Thien, Vice President and Secretary General of the National Viet Nam Buddhist Sangha (VBS). Buddhism is the civilisational bridge between the people of 🇮🇳 and 🇻🇳.— India in Vietnam (@AmbHanoi) November 2, 2026
ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਨਐਸਏ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ ਫਾਨ ਵਾਨ ਗਿਆਂਗ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ
ਇਹ ਦੌਰਾ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟੋ ਲਾਮ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ "ਵਧਾਈ ਗਈ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ" ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ , ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਅਤੇ "ਭਾਰਤ-ਵੀਅਤਨਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਵਾਦ" ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਸੇਲ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰੈਟਲੀ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਵੀਅਤਨਾਮ "ਬਾਂਸ ਕੂਟਨੀਤੀ" ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਭਾਰਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਖ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ - ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ, ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਮਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।"
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 12 ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ-ਨਿਰਮਿਤ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਕਾਰਵੇਟ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ।
ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਸਪਲਾਈ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ
ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ, ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 'ਮੂਲ ਨਿਯਮਾਂ' ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਐਫਟੀਏ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ-ਵੀਅਤਨਾਮ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।"