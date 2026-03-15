ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਮਲਟੀਪਲ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੀਖਣ
ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਮਲਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
By AFP
Published : March 15, 2026 at 5:53 PM IST
ਸਿਓਲ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਸਮਰੱਥ ਮਲਟੀਪਲ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਸਿਸਟਮ (MRLS) ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੋਰੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ (KCNA) ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੀਕ, 600mm-ਕੈਲੀਬਰ ਮਲਟੀਪਲ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਪਖਾਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (15 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਸੰਤ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ (ਕੇਸੀਐਨਏ) ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (14 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਣ 420 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਪਿਓਂਗਯਾਂਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ, ਜੂ ਏ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੂ ਏ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ (ਜੇਸੀਐਸ) ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (15 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਬੀ ਸਾਗਰ - ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਵਿੱਚ ਕਈ ਲਾਂਚਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ।
ਸਿਓਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਬਲੂ ਹਾਊਸ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਂਚਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਅਤੇ ਪਿਓਂਗਯਾਂਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲਾਂਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਮ ਮਿਨ-ਸਿਓਕ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਓਂਗਯਾਂਗ ਦੇ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ "ਚੰਗਾ" ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਮ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਅਭਿਆਸ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਬਸੰਤ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ - ਜਿਸਨੂੰ "ਫ੍ਰੀਡਮ ਸ਼ੀਲਡ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18,000 ਕੋਰੀਆਈ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ "ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ" ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ "ਬੁਰੇ" ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ *ਚੋ ਹਯੋਨ* ਤੋਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।