ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੀਖਣ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸੀਅਤ
ਇੱਕ ਕਲੱਸਟਰ ਬੰਬ ਦਰਜਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਛੋਟੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
By ANI
Published : November 1, 2026 at 4:15 PM IST
ਸਿਓਲ: ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਲੱਸਟਰ-ਬੰਬ ਵਾਰਹੈੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੋਨਹਾਪ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਵਾਰਹੈੱਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੋਰੀਆਈ ਸੈਂਟਰਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ (ਕੇਸੀਐਨਏ) ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਲੱਸਟਰ-ਬੰਬ ਵਾਰਹੈੱਡਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।
'ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ'
ਕੋਰੀਆਈ ਸੈਂਟਰਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਪ 2 ਕਲੱਸਟਰ-ਬੰਬ ਵਾਰਹੈੱਡ 12 ਤੋਂ 13 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਣਤਾ 'ਤੇ ਸੁਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।" ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੱਸਟਰ-ਬੰਬ ਵਾਰਹੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਇੱਕ ਕਲੱਸਟਰ ਬੰਬ ਦਰਜਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਛੋਟੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਕਾਉਂਟੀ ਚੋਂਗਜੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੀਲੇ ਸਾਗਰ ਵੱਲ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।'
ਯੋਨਹਾਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ।" ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਾਂਚ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਲੱਸਟਰ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸਿਓਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਸ਼ਿਨ ਜੋਂਗ-ਵੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਵਾਸੋਂਗ-11Ra ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਹਵਾਸੋਂਗ-11Ra ਰਣਨੀਤਕ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਯੋਨਹਾਪ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਮ ਜੋਂਗ-ਉਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਜੂ-ਏ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕਿਮ ਜੋਂਗ-ਉਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜੇਕਰ ਪਿਓਂਗਯਾਂਗ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੋਨਹਾਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।'