FATF ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ: ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਈਰਾਨ ਸਮੇਤ 18 ਦੇਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ 'ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ' ਸ਼ਾਮਲ

ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲੋਬਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

FATF blacklist
FATF ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਈਰਾਨ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 25, 2025 at 9:46 AM IST

4 Min Read
ਪੈਰਿਸ: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (FATF) ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ (DPRK), ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ "ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ" ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਸਮੇਤ 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

FATF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਈਰਾਨ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ

FATF ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। FATF ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ FATF ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ 'ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ'

ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਾਰਨ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। FATF ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਣਦੇਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, FATF ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। FATF ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋਖਮ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।"

ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ

ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ FATF ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (LEAs) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ, ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ।

2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ

ਮਿਆਂਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ FATF ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਆਦ 2018 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਤ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, FATF ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

FATF ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2025 ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। FATF ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ (WMD) ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ

ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ UNSC ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ DPRK ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਅਤੇ DPRK ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਲਜੀਰੀਆ, ਅੰਗੋਲਾ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ, ਕੈਮਰੂਨ, ਕੋਟ ਡੀ'ਆਈਵਰ, ਕਾਂਗੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ, ਕੀਨੀਆ, ਲਾਓ ਪੀਡੀਆਰ, ਮੋਨਾਕੋ, ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ, ਨਾਮੀਬੀਆ, ਨੇਪਾਲ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ FATF ਦੁਆਰਾ 2025 ਤੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ, ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

