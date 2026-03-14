ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਦਾਗੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਸੰਤ ਸਾਂਝਾ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : March 14, 2026 at 1:47 PM IST
ਸਿਓਲ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਕੋਰੀਆਈ ਫੌਜ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦਾਗੀ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਣ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਸੰਤ ਸਾਂਝੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਮ ਜੋਂਗ-ਉਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ "ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ" ਹੋਣਗੇ।
11 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਡਮ ਸ਼ੀਲਡ ਅਭਿਆਸ, ਜੋ 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਸਿਮੂਲੇਟਿਡ ਅਭਿਆਸ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਯੁੱਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਫ੍ਰੀਡਮ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰੀਅਰ ਸ਼ੀਲਡ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਕਿਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਮ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ।