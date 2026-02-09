ETV Bharat / international

ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਰਗਿਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਤਾਏਗੀ 7 ਸਾਲ,ਈਰਾਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ

ਨਰਗਿਸ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਮਹਸਾ ਅਮੀਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

NARGIS MOHAMMADI IN PRISON
ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਰਗਿਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਤਾਏਗੀ 7 ਸਾਲ (AP)
Published : February 9, 2026 at 11:43 AM IST

ਦੁਬਈ: ਈਰਾਨ ਨੇ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਨਰਗਿਸ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ'

ਈਰਾਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੁਹੰਮਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਸਤਫਾ ਨੀਲੀ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।'

'ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਲਾਵਤਨ'

ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ' ਲਈ ਛੇ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਡੇਢ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 740 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (460 ਮੀਲ) ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਖੋਸੇਫ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦੀ 2 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

'ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ'

ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 46 ਸਾਲਾ ਈਰਾਨੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਖੋਸਰੋ ਅਲੀਕੋਰਡੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅਲੀਕੋਰਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਚੀਕਦੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 53 ਸਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

'ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ'

ਉਹ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀ। ਮੁਹੰਮਦੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਮੁਹੰਮਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਅਤੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ।

ਨਰਗਿਸ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਮਹਸਾ ਅਮੀਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2022 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ। ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 2024 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਦਾ ਜਖਮ ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

NOBEL PEACE PRIZE
ਨਰਗਿਸ ਮੁਹੰਮਦੀ
ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਨਰਗਿਸ
ਨਰਗਿਸ ਮੁਹੰਮਦੀ ਜੇਲ੍ਹ
NARGIS MOHAMMADI IN PRISON

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

