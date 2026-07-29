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ਈਰਾਨ ਦਾ ਕਿਹਾ- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ

ਗ਼ਰੀਬਾਬਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਲੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ।

IRAN AMERICA WAR
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (IANS)
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By ANI

Published : July 29, 2026 at 9:03 AM IST

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ਤਹਿਰਾਨ: ਈਰਾਨ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਾਜ਼ਮ ਗ਼ਰੀਬਾਬਾਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ "ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ" ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਬਾਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਲੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਬਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਆਲਤਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੁਕੋ, ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ' ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਮਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਈਨ-ਸਫਾਈ ਕਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਤਹਿਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਗ਼ਰੀਬਾਬਾਦੀ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਬਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫੌਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਗ਼ਰੀਬਾਬਾਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਲ ਸੈਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਜੋ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।" ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਤਾਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੱਗਭੱਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਗ਼ਰੀਬਾਬਾਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ "ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਖੋਜ" ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।" ਓਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਲਾਂਘੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ (ਦੁਸ਼ਮਣ) ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਲਡਮਰੂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬਾਬਾਦੀ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ।

ਵਧਦੇ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ (ਸੈਂਟਕਾਮ) ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। CENTCOM ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੀਲ ਵਾਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

CENTCOM ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੈਂਟਕਾਮ (CENTCOM) ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 18 ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ, ਦੋ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰਾ ਪਾਲਣ ਹੋ ਸਕੇ।"

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