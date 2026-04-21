ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਰਾਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ: IRIB
ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
By ANI
Published : April 21, 2026 at 3:34 PM IST
ਤਹਿਰਾਨ: ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ 'ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਈਰਾਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ' (IRIB) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਰਾਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਰਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ "ਕੋਈ ਵੀ ਈਰਾਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵਫ਼ਦ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਟੀਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਮਿਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ,"।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰੋਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਲ ਅਰਬੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਖਾਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਦਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਮਕੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਿਡਨਾਈਟ ਹੈਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਧੂੜ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੇੜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।