ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਨਿਤਿਆ ਰਮਨ ਨੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ 'ਚ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਣੇਗੀ ਅਗਲੀ ਮੇਅਰ
ਰਮਨ ਕਈ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
Published : November 6, 2026 at 3:01 PM IST
ਨਿਊਯਾਰਕ: ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਨਿਤਿਆ ਰਮਨ ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੀ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੇਅਰ ਬਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਰਮਨ (45) ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 73 ਸਾਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਕੈਰਨ ਬਾਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।
ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਨ।
"ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਮੇਅਰ ਬਣਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ"
ਰਮਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ "ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਮੇਅਰ ਬਣਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ,"। "ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ, ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ, ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।" ਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ, ਬਾਸ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੇਅਰ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
"ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ"
ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇ।"
ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ, ਰਮਨ ਨੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 4 ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (MIT) ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਮਨ ਕਈ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਸਵੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਇਮਪੈਕਟ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਮਰਥਨ ਰਾਹੀਂ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਰਮਨ ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਮਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ ਮੇਅਰ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਇਮਪੈਕਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਚਿੰਤਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੇਅਰ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਰਮਨ) ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।"
5.5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।