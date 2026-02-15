ETV Bharat / international

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਬਣੇਗੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ

2026 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐਨਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Bangladesh gov oath
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ (AP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 15, 2026 at 9:41 AM IST

ਢਾਕਾ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼): ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2026 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਬੀਐਨਪੀ ਨੇ 299 ਵਿੱਚੋਂ 211 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ 68 ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਮੰਗਲਵਾਰ, 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਬੀਐਨਪੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਹੈ। ਬੰਗਭਵਨ (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਲ) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਦ (ਸੰਸਦ) ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ (ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ) ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣਗੇ।"

ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਏਐਮਐਮ ਨਾਸਿਰ ਉਦੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੀਕਰ ਸ਼ਿਰੀਨ ਸ਼ਰਮਿਨ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤੀਜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੰਗਭਵਨ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣਗੇ।

ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਣਦੱਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਾਜ਼ ਉਦੀਨ ਮੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਾਜ਼ ਉਦੀਨ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਯੂਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਾਧੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।

