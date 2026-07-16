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ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 36 ਵਿੱਚੋਂ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੀਨ, ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ

ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

PEW RESEARCH SURVEY
ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ। (file photo-ANI)
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By AP (Associated Press)

Published : July 16, 2026 at 10:59 PM IST

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ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਧਾਰਨਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਉਲਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਫਿੱਟ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 36 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਿਰਫ ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਧਾਰਨਾ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 36 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 22 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲੋਂ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਏ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਗਲੋਬਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਖੋਜਕਰਤਾ, ਲੌਰਾ ਸਿਲਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਅਕਸਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਲਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ

ਸਿਲਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 2013 ਵਿੱਚ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2015 ਵਿੱਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਏ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਕਈ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ "51ਵਾਂ ਰਾਜ" ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 2023 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਏ ਸੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਏ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਦੀ ਲੀਡ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।

80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ

ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਲਈ ਇਹ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ ਜਾਪਾਨ, ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਪਿਊ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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XI JINPING
DONALD TRUMP
ਚੀਨ ਬਨਾਮ ਅਮਰੀਕਾ
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