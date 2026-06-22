ਕਤਰ ਗੈਸ ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, 18 ਲਾਪਤਾ, ਜੰਗ ਰਾਹਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ
ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਿਰਯਾਤ ਟਰਮੀਨਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ।
Published : June 22, 2026 at 9:33 AM IST
ਦੁਬਈ: ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ ਲਾਫਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਬਰਜ਼ਾਨ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 54 ਕਾਮੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 18 ਹੋਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।
ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਕਤਰ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਤਰ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ ਲਾਫਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਰ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕਤਰ ਊਰਜਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬਰਜ਼ਾਨ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।
ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕਤਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੀ।
ਬਰਜ਼ਾਨ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਸਲ ਗੈਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਤਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਅਰਬ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਾਰੇਪਣ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਤਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਸੋਨਮੋਬਿਲ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰਾਸ ਲਾਫਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ" ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨੇ ਕਤਰ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ
ਕਤਰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨੇ ਕਤਰ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2022 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।