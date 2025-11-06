ETV Bharat / international

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ, ਕੱਛ ਅਤੇ ਕਵੇਟਾ ਅੰਦਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਾਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਵੇਟਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ATTACK IN BALOCHISTAN
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ (ANI)
By ANI

Published : November 6, 2025 at 3:53 PM IST

2 Min Read
ਕਵੇਟਾ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ): ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਕੱਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਵੇਟਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕੱਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਵੇਟਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੌਕੀ ਨੂੰ ਹੱਥਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 20 ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕੱਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮੁਰੰਮਤ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਡਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਉਹ ਇੱਕ SMG ਅਤੇ ਇੱਕ G-3 ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਡਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਖੋਜ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਿਬੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਭਾਗ (ਸੀਟੀਡੀ) ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਵੇਟਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਚੌਕੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸਫੋਟਕ ਚੌਕੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਟ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਹਮਲੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

