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'ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ', ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਕਆਊਟ

ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

UNGA
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਯੂਐਨਜੀਏ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ (ANI)
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By ANI

Published : September 25, 2026 at 2:19 PM IST

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ਨਿਊਯਾਰਕ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ 81ਵੀਂ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।

'ਸਮਾਗਮ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਾਇਰ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ "ਕਾਇਰ" ਕਿਹਾ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰਪੋਕ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਹਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਵਧ ਰਹੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀਵਾਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਬੇਵੱਸ ਪੀੜਤ ਸਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ।"

ਅੱਜ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਚੇ ਰੱਖੋ, ਮਾਣ ਕਰੋ, ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਡਰੋ ਨਾ। ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਮਦਾਨੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਮਦਾਨੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਸਨ ਪਿਕਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 9/11 ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। 'ਅਮਰੀਕਾ 9/11 ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ।' ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਹਨ?"

ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਦਿਖਾਏ ਤਸ਼ਦਦ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਮਦਾਨੀ 'ਤੇ ਹਮਾਸ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ UNGA ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ।

'ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਮਦਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ "ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ" ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂਐਨਜੀਏ ਵਿੱਚ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

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NETANYAHU AT 81TH UNGA MEETING
NEW YORK MAYOR ZOHRAN MAMDANI
ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ
ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ
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