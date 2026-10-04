ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਸਿਫਤ

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਸਿਫਤ
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਿਤ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀਰੋ ਕਿਹਾ।
Published : October 4, 2026 at 12:22 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮਾਛਰ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਿਤ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀਰੋ ਕਿਹਾ।
"This is Hollywood on steroids... ordinary civilians became superheroes" Prime Minister Benjamin Netanyahu explains to @foxandfriends the unbelievable heroism of the people who took down the would be hijacker. https://t.co/JGsUJzvcNJ— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 2, 2026
ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐਮਓ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਾਕਪਿਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
'ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਹੀਰੋ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸਮਿਥ'
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਸਮਿਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਕੈਪਟਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਾਲ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਹੀਰੋ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਉਡਾਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਧੁੰਦਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਯਾਦ ਹੈ।"
'ਹਮਲਾਵਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੜਪ'
ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਕਪਿਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਕਪਿਟ ਦੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚੀਕਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਕਪਿਟ ਦੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਹਲਚਲ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੀਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਹਿੰਮਤ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਹੋ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ।"
ਕਪਤਾਨ ਮੱਛਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਕਪਿਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਆਏ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਵਧ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਈਟ ਕਰੂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਤਬੁਕ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 180 ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਟ-ਫੇਟ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ।
'ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਰਾਨਕੂਨ'
ਕਪਤਾਨ ਮੱਛਰ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ "ਹੈਰਾਨ" ਸਨ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਅਤਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ।" ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
Prime Minister Benjamin Netanyahu in a conversation with the Indian pilot from the flight from Dubai, Captain Smit Machchhar: " you are a hero for israel, india, and the entire world. i invite prime minister @narendramodi and you to light a flame on israeli independence day." 🇮🇱🇮🇳 during the emotional conversation that took place this evening, the prime minister asked captain machchhar how it all started, and machchhar revealed new details about the terrifying moments in the cockpit.<="" p>— prime minister of israel (@israelipm) October 3, 2026
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਇਕ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਬੁਰਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ,"
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਹਿੱਸਾ ਹੋ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 'ਫਲਾਈਦੁਬਈ' (Flydubai) ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ। ਓਮਾਨੀ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਮਾਮ ਅਲ-ਹੰਮਾਮੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੇ ਇੱਕ "ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ" ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ; ਉਸਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਾਕਪਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਕਪਿਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੱਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।