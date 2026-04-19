ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ, 'ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਜ਼' ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ

ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ 'ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਅਯੋਗ' ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੱਸਿਆ।

ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ (AP)
By ANI

Published : April 19, 2026 at 11:45 AM IST

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ "ਘਸੀਟਿਆ" ਸੀ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ "ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਾਂ" ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ "ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਵੂਮੈਨਜ਼ ਕਾਕਸ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਜੋ "ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।" ਡੇਟ੍ਰੋਇਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ, ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਪਿਕ ਫਿਊਰੀ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ "ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਅਯੋਗ" ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੱਸਿਆ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਰੰਪ "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤੇਗਾ।" ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ "ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਸਾਡੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ।"

ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪਹਿਲੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ - ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"

ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ "ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ" ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਲਾਭ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ।

ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ, ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।

