4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ KitKat ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਚੋਰੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ਼ !

4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ KitKat ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਚੋਰੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ਼ !
KiKat ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
Published : March 30, 2026 at 12:13 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਵਿਸ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇਸਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੋਲੈਂਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਚਾਕਲੇਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਿਟਕੈਟ ਦੇ ਲਗਭਗ 12 ਟਨ ਯਾਨੀ 4,13,793 ਕੈਂਡੀ ਬਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਵਿੱਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਵੇਵੇਅ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।"
ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਚਾਕਲੇਟਾਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੰਚੀ ਚਾਕਲੇਟ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਵੈਫਲ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਚਾਕਲੇਟ ਬਾਰ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਕੈਂਡੀ ਬਾਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਲੱਖਣ ਬੈਚ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ?
KitKat ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕ 'ਤੇ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਖੇਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੈਨਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ।"
KitKat ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।"