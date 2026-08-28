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ਨੇਪਾਲ ਦੁਖਾਂਤ: ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ

ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 359 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 910 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।

NEPAL FLASH FLOODS
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨੁਵਾਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 28, 2026 at 1:03 PM IST

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ਕਾਠਮੰਡੂ: ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 359 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਪਤਾ ਸਨ। ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨ ਜੋ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਗਾਈਡਡ ਟੂਰ, ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿੰਦੂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ:

ਨੇਪਾਲ

ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 359 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 910 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 517 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਥਾਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 113 ਨੇਪਾਲੀ ਸੈਲਾਨੀ, 85 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ), ਅਤੇ ਰਸੁਵਾ (161 ਲੋਕ) ਅਤੇ ਨੁਵਾਕੋਟ (ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਚੀਨ

ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਗਾਈਰੋਂਗ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ 558 ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 558 ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 260 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਭਗ 100 ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਸਨ।

ਭਾਰਤ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 288 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ 73 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੇਪਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਹਾੜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ 90 ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਲੇਸ਼ੀਆ

ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 51 ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।

ਯੂਕਰੇਨ

ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 55 ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਲਾਨੀ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਕ੍ਰਮਵਾਰ 47 ਅਤੇ ਸੱਤ ਲੋਕ - ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਯੂਕਰੇਨੀ ਔਰਤ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 39 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ

ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਸਨ।

ਕੈਨੇਡਾ

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਨ।

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਂ ਨਾਗਰਿਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।

ਸਿੰਗਾਪੁਰ

ਨੇਪਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਠ ਸਿੰਗਾਪੁਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।

ਜਰਮਨੀ

ਨੇਪਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਠ ਜਰਮਨ ਸੈਲਾਨੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।

ਰੂਸ

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅੱਠ ਨਾਗਰਿਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ

ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।

ਲਾਤਵੀਆ

ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇ ਲਾਤਵੀਅਨ ਸੈਲਾਨੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।

ਜਪਾਨ

ਜਾਪਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨੇ ਤਾਕਾਚੀ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਪੰਜ ਜਾਪਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ

ਨੇਪਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡਰ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।

ਫਰਾਂਸ

ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।

ਬੈਲਜੀਅਮ

ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬੈਲਜੀਅਨ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।

ਸਪੇਨ

ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸੈਲਾਨੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।

ਹੋਰ

ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਟਲੀ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਲਾਰੂਸ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਹੰਗਰੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਸਰਬੀਆ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।

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