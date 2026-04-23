ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੌਡੇਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਮੁਲਤਵੀ

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੌਡੇਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਮੁਲਤਵੀ
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਕਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : April 23, 2026 at 10:37 PM IST
ਕਾਠਮੰਡੂ: ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੌਡੇਲ ਨੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਕਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨਾਂ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰਜੁਨ ਨਰਸਿੰਘ ਕੇ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ "ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ" ਸੀ।
ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਦਨ ਗੁਰੂੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ (RSP) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕਿਰਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰਐਸਪੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿੰਸਕ "ਜੇਨ-ਜ਼ੇਡ" (1997 ਅਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਡਾਨ ਗੁਰੂੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂੰਗ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੁਰੂੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਲਈ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ "ਜੇਨ-ਜੀ" ਅੰਦੋਲਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਸ਼ਸਤਰ ਸੀਮਾ ਬਲ (SSB) ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ 85 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ₹16.5 ਲੱਖ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ₹69 ਲੱਖ ਦੀ ਨੇਪਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।