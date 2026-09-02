ਨੇਪਾਲ ਹੜ੍ਹ: ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 1,127
ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੰਗ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : September 2, 2026 at 2:36 PM IST
ਕਾਠਮੰਡੂ: ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,127 ਹੋ ਗਈ। ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਸੁਵਾ ਤੋਂ 45, ਨੁਵਾਕੋਟ ਤੋਂ 155, ਧਾਡਿੰਗ ਤੋਂ 59, ਚਿਤਵਾਨ ਤੋਂ 348, ਗੋਰਖਾ ਤੋਂ 66, ਤਾਨਾਹੁਨ ਤੋਂ 38, ਨਵਲਪਰਾਸੀ ਪੂਰਬ ਤੋਂ 217 ਅਤੇ ਨਵਲਪਰਾਸੀ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ 190 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
"ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 95 ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਛਾਣ"
ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 95 ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਡੀਐਨਏ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਨੇਪਾਲ ਫੌਜ, ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਭੋਟੇ ਕੋਸ਼ੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੰਗ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਲੋਕ ਬਹਾਦਰ ਛੇਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਭੂਮੀਗਤ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਛੇਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਨੇਪਾਲੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।'
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