ETV Bharat / international

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ; ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖਾ ਦੇਖਿਆ ਮੇਲ

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। (AP)
author img

By PTI

Published : March 27, 2026 at 3:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕਾਠਮੰਡੂ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਸਪੀ) ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ 'ਬਾਲੇਨ' ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। 35 ਸਾਲਾ ਬਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਧੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਬਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਜਨਰਲ-ਜ਼ੈੱਡ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ।

ਰੈਪਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਬਾਲੇਨ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਨੇਪਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 76 (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 47ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ 12:34 ਵਜੇ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਨੇ ਸ਼ੀਤਲ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਬਾਲੇਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਉਣਾ, 108 ਹਿੰਦੂ *ਬਟੁਕ* (ਨੌਜਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਵੈਦਿਕ ਭਜਨ - ਜਾਂ ਸਵਾਸਤੀ ਵਚਨ ਦਾ ਜਾਪ, ਅਤੇ 107 ਲਾਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਧੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ - ਜਾਂ ਮੰਗਲ ਵਚਨ ਦਾ ਪਾਠ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੇਨ 15 ਤੋਂ 18 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਝਾਪਾ-5 ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਚਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਝਾਪਾ-5 ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (UML) ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਐਸਪੀ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 275 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 182 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ 275 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 165 ਸਿੱਧੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 110 ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਆਰਐਸਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਐਸਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਰਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਬੀ ਲਾਮਿਛਾਨੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਲੇਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।"

ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੇਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਲੇਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 15 ਤੋਂ 18 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

TAGGED:

BALENDRA SHAH BALEN NEPAL PM
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ
ਬਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਹਿਮਾਲਿਆਈ
NEPAL PM
Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.