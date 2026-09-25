UN ਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪੀਐਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪੀਲ, ਜਤਾਇਆ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ, ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੰਗ...

UN ਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪੀਐਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪੀਲ, ਜਤਾਇਆ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ, ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੰਗ...
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
By PTI
Published : September 25, 2026 at 5:43 PM IST
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ 'ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕਤਾ ਵਿਧੀ' (Himalayan Climate Resilience Mechanism) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 81ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼-ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਾੜ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। "ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 'ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕਤਾ ਵਿਧੀ' (Himalayan Climate Resilience Mechanism) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਆਓ ਅਸੀਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ (ਬਰਫ਼ੀਲੀਆਂ ਝੀਲਾਂ) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ' (early warning systems) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਆਓ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈਏ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਖਿੰਡੀ-ਪੁੰਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਬਣਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੀਏ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਿਘਲਦੀ ਬਰਫ਼ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ ਡਿੱਗਣ, ਹੜ੍ਹ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਨੇਪਾਲ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਧਿਆ।"
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। "ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸੇ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਦ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਨੇਪਾਲ-ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਸਕਣ (ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,452 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦਕਿ 4,700 ਤੋਂ 6,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (GDP) ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੰਤਰ-ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਾਦ ਜਾਂ ਬਾਲਣ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਿਰਜ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ (ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਤਾਂ ਬੇ-ਨੁਕਸ ਹਨ, ਪਰ ਭੋਜਨ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ।"
ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਭਾਰਤ, ਮਾਲਦੀਵ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।"